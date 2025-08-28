Губерниев отреагировал на решение IBU о недопуске нейтральных спортсменов до ОИ-2026

«Не очень понимания ажиотажа вокруг заявления IBU. Ажиотаж мог бы быть, если бы нас куда-то допустили. По состоянию на сейчас российские биатлонисты, лыжники и многие другие спортсмены на Олимпиаде выступать не будут. Когда ситуация изменится, что-то возможно. Но сейчас для меня это очевидно: мы пропускаем Олимпиаду. Готовимся к сочинским стартам в феврале. Если политическая обстановка изменится кардинально, нас допустят в течение трёх дней», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.