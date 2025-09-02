Бывшему главе мирового биатлона утвердили тюремный срок. Бессеберг проиграл апелляцию

Андерс Бессеберг окончательно проиграл апелляцию по своему уголовному делу в Норвегии. Бывший президент Международного союза биатлонистов получил три года тюрьмы за коррупцию. Срок снизили на один месяц, но сути это не меняет: один из самых влиятельных людей в зимнем спорте на склоне лет отправится за решетку.
Апелляция и приговор
Апелляционный суд в Осло подтвердил: бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) получал дорогие подарки, в том числе люксовые часы и оплаченные охотничьи туры, а также доступ к услугам проституток. Приговор включает конфискацию подарков и охотничьих трофеев, а также штраф в размере около одного миллиона норвежских крон (примерно 100 тысяч долларов).
«Бессеберг совершил серьезное злоупотребление доверием к организации, которую возглавлял», — отмечается в 80-страничном решении суда.
Вместе с тем апелляция пересмотрела отдельные эпизоды: один пункт по часам и один случай, связанный с услугами проституток, признаны недоказанными. Срок тюремного заключения для 79-летнего пенсионера сократился на один месяц по сравнению с решением, принятым весной 2024 года.
Защита и новые показания
Адвокат Фредрик Берг объявил, что защита подаст новую жалобу в Верховный суд Норвегии. «Мы видим разногласия между судьями, значит, норма нуждается в разъяснении. Верховный суд должен поставить точку», — заявил представитель стороны защиты.
В этом процессе весной прошлого года впервые прозвучали письменные показания российских функционеров. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и бывший исполнительный директор СБР Сергей Кущенко направили ответы по электронной почте, которые суд огласил в ходе слушаний. Обвинения в отношении российской стороны наши свидетели не подтвердили, однако позицию суда это не изменило.
Русский след?
Андерс Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. В 2018-м он покинул пост после полицейских обысков в Австрии и Норвегии. В центре внимания — его контакты с российскими чиновниками и маркетинговой компанией Infront.
Отцу современного биатлона вменяли в вину получение дорогих подарков от России — якобы за лояльность в вопросах антидопинга. Среди свидетелей первого процесса был информатор ВАДА Григорий Родченков, заявивший о «системной поддержке» России со стороны экс-президента IBU.
Однако норвежский источник Okokrim подчеркивает: уголовное дело касается именно коррупционных эпизодов — подарков, охоты и услуг, — а не вопросов сокрытия допинг-проб.
Дело Бессеберга стало одним из самых громких в европейском спорте. Для IBU этот процесс означает окончательную перестройку управления.
«Мы надеемся, что этот приговор станет сигналом для всех федераций: коррупция в спорте может быть раскрыта и наказана», — заявила представитель прокуратуры Марианна Дьюпесланд.
