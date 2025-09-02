Бывшему главе мирового биатлона утвердили тюремный срок. Бессеберг проиграл апелляцию

Андерс Бессеберг окончательно проиграл апелляцию по своему уголовному делу в Норвегии. Бывший президент Международного союза биатлонистов получил три года тюрьмы за коррупцию. Срок снизили на один месяц, но сути это не меняет: один из самых влиятельных людей в зимнем спорте на склоне лет отправится за решетку.