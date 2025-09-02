Мартен Фуркад высказался о перспективах выступления сборной Франции на ОИ-2026

"Думаю, у сборной Франции горит зелёный свет по всем направлениям. Команде нравятся трасса и снег в Антхольце, она показывает хорошие результаты как у мужчин, так и у женщин и переживает новую динамику развития.
Кроме того, французы исторически показывают себя на высшем уровне на таких соревнованиях. Не стоит также забывать, что отсутствие Йоханнеса Бё откроет двери в мужских соревнованиях и, надеюсь, особенно для наших ребят", — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.
Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.