Мартен Фуркад высказался о перспективах выступления сборной Франции на ОИ-2026

13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о перспективах выступления сборной Франции на Олимпиаде-2026, которая пройдёт в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо.

Источник: РИА "Новости"

"Думаю, у сборной Франции горит зелёный свет по всем направлениям. Команде нравятся трасса и снег в Антхольце, она показывает хорошие результаты как у мужчин, так и у женщин и переживает новую динамику развития.

Кроме того, французы исторически показывают себя на высшем уровне на таких соревнованиях. Не стоит также забывать, что отсутствие Йоханнеса Бё откроет двери в мужских соревнованиях и, надеюсь, особенно для наших ребят", — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.