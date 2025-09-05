Тренер сборной России: «Лыжи достойного качества не получали с 2022 года»

— Это совсем другой вопрос. Я вижу, до какой степени спортсмены заряжены на результат, и не думаю, что их функциональное и физическое состояние сейчас хуже, чем было когда-либо. Другой вопрос, сможем ли мы конкурировать с сильнейшими по материальной базе. На фоне всех разговоров о переходе на бесфторовые смазки я вижу, что результаты на Кубке мира становятся не медленнее, а быстрее.