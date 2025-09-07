Наталия Шевченко завоевала золото на этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 21,4 секунды с тремя промахами на четырех огневых рубежах. Второй стала Анастасия Халили (отставание — 30,5 секунды; пять промахов). Третье место заняла Елизавета Каплина (+34,1; четыре промаха).
Позже в воскресенье пройдет мужская гонка преследования.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.