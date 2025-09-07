Наталия Шевченко завоевала золото на этапе Кубка Содружества

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 21,4 секунды с тремя промахами на четырех огневых рубежах. Второй стала Анастасия Халили (отставание — 30,5 секунды; пять промахов). Третье место заняла Елизавета Каплина (+34,1; четыре промаха).