Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталия Шевченко завоевала золото на этапе Кубка Содружества

Наталия Шевченко завоевала золото на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 21,4 секунды с тремя промахами на четырех огневых рубежах. Второй стала Анастасия Халили (отставание — 30,5 секунды; пять промахов). Третье место заняла Елизавета Каплина (+34,1; четыре промаха).

Позже в воскресенье пройдет мужская гонка преследования.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.