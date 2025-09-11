Ричмонд
Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Виктория Сливко стала победительницей женской индивидуальной гонки на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском (Пермский край).

Победительница преодолела дистанцию в 15 км за 43 минуты 22,5 секунды без промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала Наталия Шевченко (отставание — 0,8 секунды; 1 промах), бронзу завоевала Анастасия Гришина (+50,2; 1 промах).

Соревнования в Чайковском продлятся до 14 сентября.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.