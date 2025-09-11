Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латыпов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

Латыпов с двумя промахами выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Эдуард Латыпов стал победителем мужской индивидуальной гонки на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском (Пермский край).

Победитель преодолел дистанцию в 20 км за 52 минуты 54,1 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал Денис Иродов (отставание — 44,1 секунды; 1 промах), бронзовым призером стал Карим Халили (+52,4; 3 промаха).

Соревнования в Чайковском продлятся до 14 сентября.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.