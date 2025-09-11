Латыпов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Эдуард Латыпов стал победителем мужской индивидуальной гонки на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском (Пермский край).
Победитель преодолел дистанцию в 20 км за 52 минуты 54,1 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал Денис Иродов (отставание — 44,1 секунды; 1 промах), бронзовым призером стал Карим Халили (+52,4; 3 промаха).
Соревнования в Чайковском продлятся до 14 сентября.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.