Усов выиграл спринт на летнем чемпионате России

На дистанции 10 км он показал результат 23 минуты 51,7 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Серебряным призером стал Карим Халили (отставание — 2,4 секунды, 1 промах), бронзу завоевал Олег Домичек (+3,6; 0).