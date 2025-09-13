Ричмонд
Усов выиграл спринт на летнем чемпионате России

Даниил Усов выиграл спринт на летнем чемпионате России в Чайковском.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Даниил Усов стал победителем спринта в рамках летнего чемпионата России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

На дистанции 10 км он показал результат 23 минуты 51,7 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Серебряным призером стал Карим Халили (отставание — 2,4 секунды, 1 промах), бронзу завоевал Олег Домичек (+3,6; 0).

Соревнования в Чайковском продлятся до 14 сентября.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.