Усов выиграл спринт на летнем чемпионате России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Даниил Усов стал победителем спринта в рамках летнего чемпионата России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
На дистанции 10 км он показал результат 23 минуты 51,7 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Серебряным призером стал Карим Халили (отставание — 2,4 секунды, 1 промах), бронзу завоевал Олег Домичек (+3,6; 0).
Соревнования в Чайковском продлятся до 14 сентября.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.