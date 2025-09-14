Команда Дербушевой и Мироновой выиграла эстафету на летнем ЧР

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр Светлана Миронова, а также Тамара Дербушева, Анастасия и Наталия Шевченко одержали победу в эстафете 4×6 км на летнем чемпионате России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).