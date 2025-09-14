Команда Дербушевой и Мироновой выиграла эстафету на летнем ЧР

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр Светлана Миронова, а также Тамара Дербушева, Анастасия и Наталия Шевченко одержали победу в эстафете 4×6 км на летнем чемпионате России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Спортсменки, представляющие Свердловскую область, преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 38,8 секунды, использовали 12 дополнительных патронов и ушли на три штрафных круга.
Вторыми стали Елизавета Насотович, Екатерина Мошкова, Алина Плицева и Виктория Метеля (ХМАО-Югра; отставание — 28,4 секунды; 1 штрафной круг + 8 доппатронов). Третьими финишировали Анастасия Зырянова, Анастасия Зенова, Анастасия Халили и Кристина Резцова (Московская область; +1.16,8; 4+15).
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.