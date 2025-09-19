Ричмонд
Симон Фуркад — об ОИ-2026: это событие не как любое другое, к нему нужно готовиться

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о том, что Олимпийские игры всегда будут считаться особым событием, отметив, что спортсменам необходимо подготовиться к крупному вниманию со стороны медиа во время проведения соревнований.

Источник: Чемпионат.com

"Как бы мы ни пытались преподнести Олимпийские игры как обычные соревнования — это не будет так. Даже если Антхольц — это место, где мы привыкли соревноваться, которое мы знаем и где показываем результат, масштаб события, особенно медийное внимание, которое будет обращено на нас в феврале, приведёт к тому, что спортсмены не смогут избежать факта, что это событие не как любое другое. К нему нужно готовиться.

Утопично думать, что можно приехать на Олимпийские игры, относясь к ним как к этапу Кубка мира или Кубка Франции. Олимпиада есть Олимпиада, и у всех будет цель — завоевать там медали, как индивидуально, так и в команде!" — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.