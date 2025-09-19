Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симон Фуркад рассказал об особенностях подготовки сборной Франции к ОИ-2026

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, какие новшества он старается вносить в процесс тренировок, чтобы подготовить биатлонистов к стартам на Олимпийских играх — 2026.

Источник: Чемпионат.com

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, какие новшества он старается вносить в процесс тренировок, чтобы подготовить биатлонистов к стартам на Олимпийских играх — 2026.

«На всех сборах я люблю повторять, что мы знаем, зачем мы здесь и к чему готовимся более конкретно. На сборах в Бессане, например, мы немного изменили наш заход на стрельбище во время тренировок и интенсивность, чтобы смоделировать более сложный заход и подготовиться к тому, что нас ждёт в феврале. В Антхольце это действительно будет требовательный заход на высоте. Нельзя будет сбавлять скорость, чтобы не потерять слишком много времени, но и нельзя будет отдавать слишком много, чтобы не оказаться в затруднении на стрельбе», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.