МОК утвердил перераспределение медалей после отстранения Устюгова

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова, сообщается на сайте МОК по итогам заседания исполкома организации.
В мае Федеральный суд Швейцарии отклонил две поданные Устюговым апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации. Устюгов, а также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, лишились золота Игр 2014 года в Сочи в эстафете. Аннулированы результаты россиянина на Олимпиаде-2010, в связи с чем он был лишен золота (масс-старт) и бронзы (эстафета) Игр в Ванкувере. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.
Золото Игр в Сочи перешло сборной Германии в составе Эрика Лессера, Даниэля Бёма, Арнда Пайффера и Симона Шемппа, следом расположилась сборная Австрии (Кристоф Зуман, Даниэль Месотич, Симон Эдер, Доминик Ландертингер), бронзу получила команда Норвегии (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Уле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен).
Золото Ванкувера в масс-старте получил француз Мартен Фуркад, который в результате этого стал шестикратным олимпийским чемпионом, далее расположились словак Павол Гурайт и австриец Кристоф Зуман. Бронзу в эстафете вместо россиян получила команда Швеции в составе Фредрика Линдстрёма, Карла Йохана Бергмана, Маттиаса Нильссона и Бьона Ферри.
Всего в активе сборной России на Олимпиаде-2010 было три золотые медали, этот результат считался худшим в истории страны до Игр-2018 в Пхёнчхане. Теперь на счету россиян по итогам Игр-2010 осталось два золота — как и в Южной Корее.