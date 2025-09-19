МОК утвердил перераспределение медалей после отстранения Устюгова

В мае Федеральный суд Швейцарии отклонил две поданные Устюговым апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации. Устюгов, а также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, лишились золота Игр 2014 года в Сочи в эстафете. Аннулированы результаты россиянина на Олимпиаде-2010, в связи с чем он был лишен золота (масс-старт) и бронзы (эстафета) Игр в Ванкувере. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.