В Чехии автомобиль насмерть сбил биатлониста, которому было 19 лет

По информации издания, трагедия произошла в пятницу, 19 сентября. Ваня ехал на велосипеде по дороге недалеко от деревни Кроуна Хрудимского района. Его сбил проезжающий автомобиль. Прибывшие на место происшествия службы оказали первую помощь Яну, который лежал на обочине. Однако Ваня скончался на месте, полученные при столкновении травмы были несовместимы с жизнью.