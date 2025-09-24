Фуркад заявил об «облегчении и гордости» от перехода ему медали Устюгова

«Я попросил МОК дать мне возможность получить мою новую медаль во время Олимпийских игр 2026 года, чтобы окончательно завершить это приключение спустя 16 лет после того дня, который навсегда изменил мою жизнь. Я никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго», — добавил Фуркад.