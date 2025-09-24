Фуркад заявил об «облегчении и гордости» от перехода ему медали Устюгова

Французский биатлонист Мартен Фуркад испытывает чувство справедливости от того, что к нему перешло золото Олимпиады 2010 года после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Я чувствую смесь облегчения, гордости и восторжествовавшей справедливости, даже если эта победа пока более абстрактна, чем мои другие олимпийские титулы», — написал Фуркад.
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что Фуркад получит отобранное у Устюгова золото во время Игр в Милане.
«Я попросил МОК дать мне возможность получить мою новую медаль во время Олимпийских игр 2026 года, чтобы окончательно завершить это приключение спустя 16 лет после того дня, который навсегда изменил мою жизнь. Я никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго», — добавил Фуркад.
В мае Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Устюгова на лишение его медалей Олимпиад 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил. Россиянина наказали на основании отклонений в биологическом паспорте и данных Московской антидопинговой лаборатории. Золото масс-старта ОИ-2010 перешло к Фуркаду. Таким образом, француз завоевал шесть золотых наград на трех Олимпиадах.
МОК на прошлой неделе в целом утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов Устюгова. Сборная России (Устюгов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин) также лишились золота Игр-2014 в эстафете. Победа перешла к сборной Германии, следом расположились Австрия и Норвегия.