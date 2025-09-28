Ричмонд
В честь погибшей в горах Дальмайер назовут парк

В честь погибшей в горах олимпийской чемпионки Дальмайер назовут парк.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Парк в немецком Гармиш-Партенкирхене получит название в честь погибшей в горах двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, сообщила мэр города Элизабет Кох.

О гибели уроженки Гармиш-Партенкирхена Дальмайер стало известно 30 июля. Спортсменка получила серьезные травмы в результате камнепада при восхождении в горах Каракорум. Дальмайер поднималась на горный пик вместе с напарницей, которая немедленно вызвала службу экстренной помощи. Спасательные отряды долго не могли добраться до спортсменки. Экс-биатлонистка была сертифицированным горным и горнолыжным гидом, активным членом горноспасательной службы.

«Тот факт, что мы назовем парк, в котором Лауру часто чествовали и который был символом ее связи с родиной, ее именем — это ясный знак от нашей общины. “Парк Лауры Дальмайер” станет местом памяти, благодарности и вдохновения — для нынешнего и будущих поколений. Есть большая потребность у местных жителей и гостей выразить свою скорбь», — приводит слова Кох Bild.

Отмечается, что парк ранее был безымянным. Инициатива присвоить ему имя Дальмайер пришла со стороны местных жителей и семьи спортсменки и получила единогласную поддержку муниципального совета Гармиш-Партенкирхена.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/17. В 2019 году немка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации. Она погибла в возрасте 31 года.