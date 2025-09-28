В честь погибшей в горах Дальмайер назовут парк

«Тот факт, что мы назовем парк, в котором Лауру часто чествовали и который был символом ее связи с родиной, ее именем — это ясный знак от нашей общины. “Парк Лауры Дальмайер” станет местом памяти, благодарности и вдохновения — для нынешнего и будущих поколений. Есть большая потребность у местных жителей и гостей выразить свою скорбь», — приводит слова Кох Bild.