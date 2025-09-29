Ричмонд
Белорусская биатлонистка Кудаева завершила карьеру в 25 лет

Дарья Кудаева объявила о завершении спортивной карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Время пришло… Этап, который принес в мою жизнь огромный спектр эмоций, прекрасных людей и воспоминания из разных точек мира. 18 лет дисциплины, упорства и каждодневной работы над собой.

Спасибо команде и всем, кто болел и поддерживал меня на этом пути. Биатлон навсегда в моем сердце», — написала 25-летняя белорусская биатлонистка в соцсетях.

Кудаева является двукратной чемпионкой Белоруссии (2021, 2023) в спринтерских гонках. По окончании сезона-2024/25 была выведена из состава национальной сборной в связи с отсутствием результатов.