Губерниев о словах Фуркада про российских спортсменов: «Мартен всегда был мудрым парнем. Молодец!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, заявившего, что ему «больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию».

Источник: Спорт-Экспресс

«Мартен всегда был мудрым парнем. У меня с ним, как известно, были разные истории, но мы всегда относились друг к другу с уважением. И я хочу сказать, что он — молодец! Потому что сейчас его высказывание — не глас вопиющего в пустыне, а констатация факта о том, сколько можно заниматься лицемерием и надуманными поводами для отстранения. Он превратился в чиновника, он сам — большой спортсмен. И он прекрасно понимает, будучи неплохим парнем, что, как говорил Олег Николаевич Ефремов, с этим пора кончать!» — сказал Губерниев «СЭ».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с марта 2022 года.