Самуэльссон раскритиковал допуск России на Паралимпиаду: «Это снова будет нарушением олимпийского перемирия»

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не понимает, почему Россию допустили к участию в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: Getty Images

В конце сентября Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство Паралимпийских комитетов России и Белоруссии, что позволяет российским и белорусским паралимпийцам участвовать с флагом и гимном своих стран в Паралимпиаде и других соревнованиях.

"Мне это кажется очень странным, я вообще этого не понимаю. Кажется, что Паралимпийские игры и раньше проверяли границы и надеялась на более широкое принятие. Их бросают в соревнования, чтобы посмотреть на реакцию. Такое впечатление у меня сложилось.

Ничего не изменилось. Если не соблюдать долгосрочные ограничения, которые вводятся, это теряет смысл.

Очень хороший аргумент, который не поднимается в общественной дискуссии, — это олимпийское перемирие. Россия нарушала его трижды: в 2008-м, 2014-м и когда начался военный конфликт на Украине. Если они будут участвовать сейчас, это снова будет нарушением олимпийского перемирия. Если мы договорились, что олимпийское перемирие что-то значит, то так и должно оставаться. Иначе его можно вообще отменить", — приводит слова Самуэльссона Expressen.