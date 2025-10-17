Самуэльссон раскритиковал допуск России на Паралимпиаду: «Это снова будет нарушением олимпийского перемирия»

Очень хороший аргумент, который не поднимается в общественной дискуссии, — это олимпийское перемирие. Россия нарушала его трижды: в 2008-м, 2014-м и когда начался военный конфликт на Украине. Если они будут участвовать сейчас, это снова будет нарушением олимпийского перемирия. Если мы договорились, что олимпийское перемирие что-то значит, то так и должно оставаться. Иначе его можно вообще отменить", — приводит слова Самуэльссона Expressen.