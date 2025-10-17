Самуэльссон раскритиковал допуск России на Паралимпиаду: «Это снова будет нарушением олимпийского перемирия»

В конце сентября Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство Паралимпийских комитетов России и Белоруссии, что позволяет российским и белорусским паралимпийцам участвовать с флагом и гимном своих стран в Паралимпиаде и других соревнованиях.
"Мне это кажется очень странным, я вообще этого не понимаю. Кажется, что Паралимпийские игры и раньше проверяли границы и надеялась на более широкое принятие. Их бросают в соревнования, чтобы посмотреть на реакцию. Такое впечатление у меня сложилось.
Ничего не изменилось. Если не соблюдать долгосрочные ограничения, которые вводятся, это теряет смысл.
Очень хороший аргумент, который не поднимается в общественной дискуссии, — это олимпийское перемирие. Россия нарушала его трижды: в 2008-м, 2014-м и когда начался военный конфликт на Украине. Если они будут участвовать сейчас, это снова будет нарушением олимпийского перемирия. Если мы договорились, что олимпийское перемирие что-то значит, то так и должно оставаться. Иначе его можно вообще отменить", — приводит слова Самуэльссона Expressen.