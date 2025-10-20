Отец погибшей Дальмайер хочет посетить место, где погибла его дочь

О гибели уроженки Гармиш-Партенкирхена Дальмайер стало известно 30 июля. Спортсменка получила серьезные травмы в результате камнепада при восхождении в горах Каракорум. Дальмайер поднималась на пик Лайла вместе с напарницей, которая немедленно вызвала службу экстренной помощи. Спасательные отряды долго не могли добраться до спортсменки. Экс-биатлонистка была сертифицированным горным и горнолыжным гидом, активным членом горноспасательной службы.