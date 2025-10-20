Ричмонд
Отец погибшей Дальмайер хочет посетить место, где погибла его дочь

Отец погибшей биатлонистки Дальмайер хочет посетить место гибели дочери.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Андреас Дальмайер, отец погибшей в горах Пакистана двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, планирует посетить место гибели своей дочери, сообщает Der Spiegel.

О гибели уроженки Гармиш-Партенкирхена Дальмайер стало известно 30 июля. Спортсменка получила серьезные травмы в результате камнепада при восхождении в горах Каракорум. Дальмайер поднималась на пик Лайла вместе с напарницей, которая немедленно вызвала службу экстренной помощи. Спасательные отряды долго не могли добраться до спортсменки. Экс-биатлонистка была сертифицированным горным и горнолыжным гидом, активным членом горноспасательной службы.

«Мы хотели бы вернуть Лауру домой. Но это оказалось невозможным. Поэтому Лаура останется в горах. Шансов спасти её нет», — заявил Андреас Дальмайер, впервые высказавшийся о смерти дочери.

Сама Дальмайер указала в завещании, что в случае смерти и любой угрозы спасателям ее тело нужно оставить в горах. Отец погибшей планирует подняться на пик Лайла, чтобы почтить память дочери.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/17. В 2019 году немка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации. Она погибла в возрасте 31 года.