Симон может быть причастна к краже денег и личных вещей еще четырех биатлонисток

На прошлой неделе во время судебного заседания в Альбервиле прокурор заявил, что несколько биатлонисток французской команды выразили свои подозрения.
По данным L'Equipe, сестры Анаис и Хлоэ Шевалье обнаружили пропажу личных вещей и 50 евро. Каролин Коломбо заметила исчезновение наличных (сумма не уточняется), а Лу Жанмонно — пропажу личных вещей, когда они жили в одном номере. Никто из них не обратился в полицию.
Симон была приговорена к трем месяцам условного срока и штрафу 15 тысяч евро за кражу и мошенничество с банковскими картами Жюстин Бреза-Буше и другого члена французской сборной.
