Симон может быть причастна к краже денег и личных вещей еще четырех биатлонисток

По данным L'Equipe, сестры Анаис и Хлоэ Шевалье обнаружили пропажу личных вещей и 50 евро. Каролин Коломбо заметила исчезновение наличных (сумма не уточняется), а Лу Жанмонно — пропажу личных вещей, когда они жили в одном номере. Никто из них не обратился в полицию.