Олимпийский чемпион по биатлону пожаловался на тяжесть работы депутатом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Государственной Думы Сергей Чепиков пожаловался на тяжесть нынешней работы. Его слова приводит Metaratings.

Источник: РИА "Новости"

Чепиков заявил, что депутатская деятельность требует полной отдачи и высокого уровня вовлеченности. Он подчеркнул, что его график всегда насыщенный, а отпусков фактически не бывает. Политик добавил, что депутаты обязаны регулярно работать в регионах и оставаться на связи с избирателями.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал глупостью критику присутствия спортсменов в Госдуме. «Для нашей страны спорт является государственной политикой», — подчеркнул депутат.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них — бывшие биатлонисты Антон Шипулин и Чепиков, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Третьяк, фигуристка Ирина Роднина, конькобежка Светлана Журова и шахматист Анатолий Карпов.