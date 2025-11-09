Олимпийский чемпион по биатлону пожаловался на тяжесть работы депутатом

Чепиков заявил, что депутатская деятельность требует полной отдачи и высокого уровня вовлеченности. Он подчеркнул, что его график всегда насыщенный, а отпусков фактически не бывает. Политик добавил, что депутаты обязаны регулярно работать в регионах и оставаться на связи с избирателями.