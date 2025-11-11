Биатлонистка Вирер завершит карьеру после сезона-2025/26

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.