Даниил Серохвостов: «Шанс поехать на Олимпиаду — 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут»

— В летний период подготовки Настя и Карим Халили ездили в Италию. У тебя такого варианта не было?
— Был. Ханты-Мансийск одобрил эту поездку. Но подумали, что будет проблематично ехать без тренера, без транспорта. Решили продолжить тренироваться на месте.
— Савелий Коростелев сказал, что вероятность поехать на Олимпиаду — 1%, на Кубок мира — 60%. Но это в лыжных гонках. Какие шансы видишь в биатлоне?
— В биатлоне — 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут. Все-таки у нас разные федерации. Думаю, что IBU (Международный союз биатлонистов) хуже настроен, чем FIS (Международная федерация лыжных видов спорта).
— Почему?
— Не знаю.
— Что для тебя главное в новом сезоне?
— В этом году я не пропустил первый этап Кубка Содружества. Поэтому хотелось бы побороться за общий зачет этих соревнований, как и за зачет СБР. Эти цели у меня есть на сезон, — рассказал Серохвостов.