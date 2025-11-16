Ричмонд
Майгуров обвинил IBU в двойных стандартах

Майгуров: недопуск россиян до ОИ вызывает улыбку из-за двойных стандартов.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что желание Международного союза биатлонистов (IBU) не допустить россиян до Олимпийских игр вызывает улыбку из-за двойных стандартов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. До олимпийского отбора допущены с рядом ограничений только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.

«Если для той же IBU Олимпиада — это особое событие, то выглядит странно: на Олимпиаду нельзя, а после — можно, — сказал Майгуров в ответ на вопрос о том, будет ли проще добиться допуска россиян к соревнованиям после Игр-2026. — Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за таких двойных стандартов со стороны IBU».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.