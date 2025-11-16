Майгуров обвинил IBU в двойных стандартах

«Если для той же IBU Олимпиада — это особое событие, то выглядит странно: на Олимпиаду нельзя, а после — можно, — сказал Майгуров в ответ на вопрос о том, будет ли проще добиться допуска россиян к соревнованиям после Игр-2026. — Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за таких двойных стандартов со стороны IBU».