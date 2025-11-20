Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кентен Фийон-Майе: «Было бы настоящей честью стать знаменосцем Франции на Олимпиаде-2026. Пока не хочу говорить о решении, жду дополнительной информации»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе подтвердил, что хотел бы стать знаменосцем своей команды на Олимпиаде-2026, которая пройдет в феврале Милане и Кортина-д’Ампеццо.

"Пока не хочу говорить о решении, жду дополнительной информации. В целом, могу повторить то же, что уже говорил: для меня было бы настоящей честью стать знаменосцем. Немногие удостаивались этого в истории Олимпийских игр, а на зимних — еще меньше.

Нужно, чтобы это идеально вписывалось в календарь. Я должен убедиться, что между переездами, восстановлением и подготовкой это не помешает моей работе. Я много думаю об этом, решение непростое", — сказал двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Фийон-Майе.

На Олимпиаде-2026 первые медали в биатлоне будут разыграны через два дня после церемонии открытия.