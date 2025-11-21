Васильев выступил против олимпийского перемирия: «Идем навстречу, а о нас ноги вытирают»

«Олимпийское перемирие? А какое отношение мы имеем к этому? Наших спортсменов отстранили, а мы почему-то должны соглашаться на какие-то перемирия. Если бы наши спортсмены были полноценными членами международного сообщества, тогда можно было подумать и поговорить.



А сейчас какая-то игра в одни ворота: мы вам ни флага, ни гимна, ни участия в Олимпиаде, а вы давайте перемирие. Что это такое? Тут не о чем разговаривать. Нам на такие предложения никак не стоит реагировать. Во-первых, резолюция ООН не обязательна к выполнению, а просто рекомендация. Ее можно не выполнять. Здесь не может быть никаких обязательств.



Думаю, если мы примем это перемирие, оно никак не повлияет на наш спорт. Нам давно пора закончить игру в одни ворота. Мы всегда идем на уступки, но сейчас видно, что мы перестали это делать. Мы первые идем навстречу, а о нас потом ноги вытирают. Это практику надо прекращать, и только после этого нас начнут уважать и будут с нами считаться.



В русском характере всегда так, что мы великодушные, и мы пытаемся всегда идти навстречу всем. А Запад не понимает таких хороших, добрых и искренних жестов. Нужно с ними разговаривать с позиции силы, и тогда будут учитывать твое мнение», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.