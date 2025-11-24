Ричмонд
Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов за невыплату денег спортсменам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) не выплатил денежные средства спортсменам за участие в чемпионате России по летнему биатлону. Его слова в понедельник, 24 ноября, приводит «Советский спорт».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, биатлонисты не получили деньги после сентябрьских стартов. «У меня вопросов к руководству СБР каждый раз очень много, поэтому в четверг я их задам в прямом эфире, когда буду комментировать Кубок России из Ханты-Мансийска. Спортсменам деньги за сентябрьские старты не заплатили, а зря!» — заявил журналист.

Губерниев также привел в пример Кубок Международной лиги клубного биатлона, участникам которого, по его словам, выплатили деньги спустя несколько минут после завершения гонки. «Почувствуйте разницу», — подчеркнул журналист.

В апреле Губерниев критиковал СБР за задержку выплат спортсменам призовых за участие в турнирах. Он отмечал, что биатлонисты на протяжении четырех месяцев ожидали поступления средств.