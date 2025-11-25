Ричмонд
В СБР заявили о выплате призовых спортсменам за летние турниры

В организации отметили, что выплаты производятся согласно установленному графику.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) выплатил призовые спортсменам за летние соревнования. Об этом ТАСС сообщил вице-президент СБР Александр Пак.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что СБР не выплатил спортсменам призовые за участие в Кубке Содружестве и чемпионате России.

«По нашему графику выплат, который действует у нас уже четвертый сезон, мы выплачиваем призовые в следующем за соревнованиями квартале, — сказал Пак. — За летний этап Альфа-банк — Кубка Содружества призовые выплачены 20—21 ноября. За Альфа-банк — чемпионат России призовые выплачены 24—25 ноября. Все по плану. По отдельным спортсменам выплаты не произведены в связи отсутствием подписанных с их стороны документов. Может кого-то это удивит, но у нас все выплаты производятся официально».