В СБР заявили о выплате призовых спортсменам за летние турниры

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) выплатил призовые спортсменам за летние соревнования. Об этом ТАСС сообщил вице-президент СБР Александр Пак.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что СБР не выплатил спортсменам призовые за участие в Кубке Содружестве и чемпионате России.
«По нашему графику выплат, который действует у нас уже четвертый сезон, мы выплачиваем призовые в следующем за соревнованиями квартале, — сказал Пак. — За летний этап Альфа-банк — Кубка Содружества призовые выплачены