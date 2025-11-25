В СБР заявили о выплате призовых спортсменам за летние турниры

«По нашему графику выплат, который действует у нас уже четвертый сезон, мы выплачиваем призовые в следующем за соревнованиями квартале, — сказал Пак. — За летний этап Альфа-банк — Кубка Содружества призовые выплачены 20—21 ноября . За Альфа-банк — чемпионат России призовые выплачены 24—25 ноября . Все по плану. По отдельным спортсменам выплаты не произведены в связи отсутствием подписанных с их стороны документов. Может кого-то это удивит, но у нас все выплаты производятся официально».