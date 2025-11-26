Мужской спринт на этапе Кубка России по биатлону перенесли из-за непогоды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Мужской спринт на стартовом этапе Кубка России по биатлону сезона-2025/26 в Ханты-Мансийске перенесли из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.
Изначально гонка была запланирована на 28 ноября на 10:00 мск, однако из-за неблагоприятных погодных условий спортсмены выйдут на старт в 15:00 мск.
Этап в Ханты-Мансийске пройдет с 27 по 30 ноября.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, в муниципалитете отмечен повышенный уровень заболеваемости ОРВИ из-за чего по 2 декабря продляется дистанционное обучение во всех школах города, отменяются все групповые занятия в кружках и клубных формированиях учреждений культуры для детей от 3 до 17 лет. Кроме того, временно приостанавливается тренировочный процесс в детских спортивных секциях. Исключение — сборные команды, готовящиеся к соревнованиям различного уровня.
«Для всех организаций и учреждений действуют рекомендации: при проведении любых мероприятий в помещениях неукоснительно соблюдать масочный режим, обработку рук антисептиком, проветривание и регулярную дезинфекцию», — отметил Ряшин.