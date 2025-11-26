Мужской спринт на этапе Кубка России по биатлону перенесли из-за непогоды

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, в муниципалитете отмечен повышенный уровень заболеваемости ОРВИ из-за чего по 2 декабря продляется дистанционное обучение во всех школах города, отменяются все групповые занятия в кружках и клубных формированиях учреждений культуры для детей от 3 до 17 лет. Кроме того, временно приостанавливается тренировочный процесс в детских спортивных секциях. Исключение — сборные команды, готовящиеся к соревнованиям различного уровня.