Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону

На данный момент температура воздуха в Ханты-Мансийске составляет около минус 18 градусов по Цельсию. Ранее организаторы перенесли старт мужского спринта, который запланирован на 28 ноября, на дневное время, так как температура воздуха утром составит около минус 27 градусов по Цельсию.