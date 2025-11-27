Российский биатлонист пожаловался на плохие патроны

Спортсмен заявил, что в настоящий момент не у всех регионов есть возможность приобретать хорошие патроны, что сказывается на результатах стрельбы. На последнем отстреле в холодных условиях патроны, предоставленные сборной, показали большой разброс попаданий, и некоторые пули летят с отклонением до шести часов, что автоматически считается промахом по очкам.