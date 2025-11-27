Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский биатлонист пожаловался на плохие патроны

Российский биатлонист Кирилл Бажин пожаловался на плохие патроны для тренировок и соревнований. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен заявил, что в настоящий момент не у всех регионов есть возможность приобретать хорошие патроны, что сказывается на результатах стрельбы. На последнем отстреле в холодных условиях патроны, предоставленные сборной, показали большой разброс попаданий, и некоторые пули летят с отклонением до шести часов, что автоматически считается промахом по очкам.

С 27 по 30 ноября в Ханты‑Мансийске пройдет первый этап Кубка России.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.