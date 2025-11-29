Ричмонд
Французские биатлонистки выиграли первую гонку нового сезона Кубка мира

Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно стали лучшими в эстафете, опередив сборные Италии и Чехии.

Источник: РБК Спорт

Французские биатлонистки стали победительницами первой гонки нового сезона Кубка мира. Они выиграли эстафету 4×6 км в шведском Эстерсунде.

Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно показали результат 1 час 11 минут 17,9 секунды, затратив восемь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Италии (Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер) с отставанием в 13,8 секунды (девять дополнительных патронов + один штрафной круг). Третьими стали чешки Джессика Ислова, Луция Харватова, Тереза Воборникова и Маркета Давидова (+30,8; 0+8).

Позднее в субботу в Эстерсунде пройдет мужская эстафета 4×7,5 км.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.