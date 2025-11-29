Ричмонд
Кристиансен о финальном этапе эстафеты: «Это было весело. Я скучал по борьбе с Самуэльссоном и Перро на последнем круге»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился ощущениями от заключительного этапа эстафеты на Кубке мира в Эстерсунде.

Источник: Спортс"

Кристиансен зашел на штрафной круг, но сумел удержать лидерство. Сборная Норвегии заняла первое место, Франция — 2-е, Швеция — 3-е.

"Это было очень весело. Я скучал по этому ощущению, по борьбе с Самуэльссоном и Перро на последнем круге, на последней стрельбе.

Казалось, что я буду стрелять стойку в одиночестве, но потом ветер поменялся, и я не понимал, что происходит. Повезло, что я заработал только один штрафной круг (в положении лежа). Дальше я старался бежать как можно быстрее, чтобы получить преимущество в один дополнительный патрон. И все сложилось неплохо.

Что касается стрельбы стоя — я просто подумал, что это новая гонка, новая стрельба. И при этом я все еще лидирую. Я был довольно спокоен, когда зашел на стрельбище, ровно дышал, и у меня получилось отстрелять хорошо", — сказал Кристиансен.