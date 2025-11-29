Кристиансен о финальном этапе эстафеты: «Это было весело. Я скучал по борьбе с Самуэльссоном и Перро на последнем круге»

Казалось, что я буду стрелять стойку в одиночестве, но потом ветер поменялся, и я не понимал, что происходит. Повезло, что я заработал только один штрафной круг (в положении лежа). Дальше я старался бежать как можно быстрее, чтобы получить преимущество в один дополнительный патрон. И все сложилось неплохо.