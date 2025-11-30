Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России

Биатлонист Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россиянин Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходил в Ханты-Мансийске.

Бажин преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 47,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье место заняли его соотечественники Карим Халили (отставание — 23,1 секунды; 0 промахов) и Александр Корнев (+24,0; 3).

Первый этап Кубка России по биатлону завершился в воскресенье. Второй этап пройдет с 11 по 14 декабря в Тюмени.