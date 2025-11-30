Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России

Бажин преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 47,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье место заняли его соотечественники Карим Халили (отставание — 23,1 секунды; 0 промахов) и Александр Корнев (+24,0; 3).