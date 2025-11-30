Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира

Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Французские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно преодолели дистанцию с восемью огневыми рубежами за 1 час 5 минут 16,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Второе место заняли итальянцы Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци (отставание — 25,2 секунды; 8 дополнительных патронов). Третьими стали норвежцы Эндре Стремсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд (+1.05,3; 7 дополнительных патронов; один штрафной круг).

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.