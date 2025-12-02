Союз биатлонистов планирует обжаловать недопуск россиян в CAS

CAS обязал FIS допустить россиян: в олимпийских дисциплинах — в нейтральном статусе, как того требует решение МОК; в паралимпийских дисциплинах — на тех же условиях, что и остальных спортсменов, то есть под российским флагом и с использованием национальной символики. Российские лыжники также теперь могут принять участие в олимпийской квалификации.