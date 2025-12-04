Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества

Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 51,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала россиянка Ирина Казакевич (отставание — 0,5 секунды; 1 промах), замкнула тройку белоруска Анна Сола (+8,2; 1).