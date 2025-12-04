Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 51,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала россиянка Ирина Казакевич (отставание — 0,5 секунды; 1 промах), замкнула тройку белоруска Анна Сола (+8,2; 1).
Позднее в четверг пройдет мужская спринтерская гонка. Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря.