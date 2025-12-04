Самуэльссон считает, что нейтральных российских спортсменов не существует

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о запрете россиянам принимать участие в международных соревнованиях олимпийского сезона. Теперь российских спортсменов должны допустить к турнирам под эгидой FIS в нейтральном статусе.
«Спорт — это важная часть сообщества. Вполне естественно, что мы принимаем в нем участие. И если уж говорить о нейтральных российских спортсменах, то я с трудом могу представить, что таковые существуют. Если посмотреть на биатлон, то многие там работают на армию. Так что никакой нейтральности нет», — цитирует Самуэльссона SVT.
Швед добавил, что он поддерживает позицию Международного союза биатлонистов (IBU), который не допускает российских биатлонистов до международных стартов.