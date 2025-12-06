Команда «Российская Федерация 1» победила в смешанной эстафете на этапе КС

Второе место заняли участники команды «Российская Федерация 3» Александр Логинов, Леонид Кульгускин, Наталия Шевченко и Виктория Сливко (отставание — 46,4 секунды, три дополнительных патрона). Третьими стали Савелий Коновалов, Михаил Стребко, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко из «Российской Федерации 4» (+1.48,0; семь дополнительных патронов, два штрафных круга).