Команда «Российская Федерация 1» победила в смешанной эстафете на этапе КС

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Кирилл Бажин, Александр Корнев, Анастасия Гришина и Виктория Метеля, представляющие команду «Российская Федерация 1», одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества, который прошел в Ханты-Мансийске.
Биатлонисты преодолели дистанцию с восемью огневыми рубежами за 1 час 7 минут 30,4 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.
Второе место заняли участники команды «Российская Федерация 3» Александр Логинов, Леонид Кульгускин, Наталия Шевченко и Виктория Сливко (отставание — 46,4 секунды, три дополнительных патрона). Третьими стали Савелий Коновалов, Михаил Стребко, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко из «Российской Федерации 4» (+1.48,0; семь дополнительных патронов, два штрафных круга).
Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске завершился 6 декабря.