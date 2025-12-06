Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда «Российская Федерация 1» победила в смешанной эстафете на этапе КС

Бажин, Корнев, Гришина и Метеля выиграли смешанную эстафету на этапе КС.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Кирилл Бажин, Александр Корнев, Анастасия Гришина и Виктория Метеля, представляющие команду «Российская Федерация 1», одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества, который прошел в Ханты-Мансийске.

Биатлонисты преодолели дистанцию с восемью огневыми рубежами за 1 час 7 минут 30,4 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Второе место заняли участники команды «Российская Федерация 3» Александр Логинов, Леонид Кульгускин, Наталия Шевченко и Виктория Сливко (отставание — 46,4 секунды, три дополнительных патрона). Третьими стали Савелий Коновалов, Михаил Стребко, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко из «Российской Федерации 4» (+1.48,0; семь дополнительных патронов, два штрафных круга).

Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске завершился 6 декабря.