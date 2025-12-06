Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону

Победитель не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолел 10 км за 24 минуты 26,3 секунды. Второе место занял его соотечественник Мартин Ульдал (отставание +11,1 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+14,3; 0).
Ранее Ботн и Ульдал также заняли первое и второе места соответственно в индивидуальной гонке.
В воскресенье этап в Эстерсунде завершится женской и мужской гонками преследования.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.