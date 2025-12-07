Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Фийон-Майе выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на стартовом этапе Кубка мира, который прошел в шведском Эстерсунде.

Стартовавший третьим француз допустил два промаха на четырех огневых рубежах и в гонке на 12,5 км показал результат 30 минут 14,5 секунды. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (отставание — 6,7 секунды; 2 промаха), третье — лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йохан-Олав Ботн (+10,3; 2).

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 12 по 14 декабря.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.