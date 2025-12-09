Ричмонд
Домрачева назвала условие работы в сборной Белоруссии по биатлону

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в интервью NEWS.ru заявила, что готова рассмотреть предложение возглавить сборную Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

«Быть тренером очень интересно, испытываешь потрясающие ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время эта профессия, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами. У нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете.

Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты рассматривать можно», — сказала Домрачева.

Домрачева замужем за восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом. Пара воспитывает двух дочерей.