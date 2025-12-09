Дарья Домрачева: «Китайский опыт подтолкнул погрузиться в тему диетологии чуть глубже. Видели, что в вопросах питания у спортсменов существует большой резерв»

"История со спортивной одеждой создавалась больше как хобби, сегодня как хобби и продолжает существовать. Мы сделали много интересных моделей, сама с удовольствием их использую во время тренировок. Но в момент плотной работы в Китае, а затем и с появлением младшей дочери времени на работу с коллекциями практически не остается.