Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов

В среду в ходе олимпийского собрания министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что СБР 10 декабря подаст иск в CAS. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.