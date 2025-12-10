Ричмонд
Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований, сообщили РИА Новости в пресс-службе СБР.

Источник: Спорт РИА Новости

В среду в ходе олимпийского собрания министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что СБР 10 декабря подаст иск в CAS. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.

«Исковое заявление было подано в CAS сегодня», — сказал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.