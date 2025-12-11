Метеля выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Тюмени

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
Метеля преодолела дистанцию в 12,5 километра за 28 минут 49,9 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Юлия Коваленко (отставание 52,9 секунды; 2 промаха). Третьей стала Кристина Резцова (+1.02,4; 3).
В пятницу в Тюмени пройдет мужская индивидуальная гонка, на субботу запланированы спринты. Этап закончится масс-стартами 14 декабря.