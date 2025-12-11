Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев поздравил россиян с восстановлением юношеского спорта решением МОК: «Процесс пошел, и его не остановить»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских молодых спортсменов на международные турниры.

Источник: Спорт-Экспресс

«Процесс уже пошел, и его не остановить. Этот огромный бак наполнялся и уже начал переливаться. Это приятно, давно уже надо было допускать молодежь. Абсолютная была дискриминация. Я благодарю всех причастных к этому решению. Наш министр спорта — молодец. Поступательное движение вверх продолжается. В Дакар поедет большая команда, порадует нас. Нам было важно сохранить поколение спортсменов, которое теперь возвращается. Всех поздравляю с этой новостью!», — сказал Губерниев «СЭ».

В четверг, 11 декабря министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Спортсмены из России смогут выступать с национальной символикой и без дополнительных проверок. Это касается олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины. Решение было принято исполкомом МОК на Олимпийском собрании 10 декабря.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше