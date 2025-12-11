Губерниев поздравил россиян с восстановлением юношеского спорта решением МОК: «Процесс пошел, и его не остановить»

«Процесс уже пошел, и его не остановить. Этот огромный бак наполнялся и уже начал переливаться. Это приятно, давно уже надо было допускать молодежь. Абсолютная была дискриминация. Я благодарю всех причастных к этому решению. Наш министр спорта — молодец. Поступательное движение вверх продолжается. В Дакар поедет большая команда, порадует нас. Нам было важно сохранить поколение спортсменов, которое теперь возвращается. Всех поздравляю с этой новостью!», — сказал Губерниев «СЭ».