Губерниев поздравил россиян с восстановлением юношеского спорта решением МОК: «Процесс пошел, и его не остановить»

«Процесс уже пошел, и его не остановить. Этот огромный бак наполнялся и уже начал переливаться. Это приятно, давно уже надо было допускать молодежь. Абсолютная была дискриминация. Я благодарю всех причастных к этому решению. Наш министр спорта — молодец. Поступательное движение вверх продолжается. В Дакар поедет большая команда, порадует нас. Нам было важно сохранить поколение спортсменов, которое теперь возвращается. Всех поздравляю с этой новостью!», — сказал Губерниев «СЭ».
В четверг, 11 декабря министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.
Спортсмены из России смогут выступать с национальной символикой и без дополнительных проверок. Это касается олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины. Решение было принято исполкомом МОК на Олимпийском собрании 10 декабря.