Олимпийский чемпион из Швеции заявил, что россиян в биатлоне быть не должно

«Я доверяю правилам IBU и не думаю, что мы окажемся в той же ситуации, что и в других видах спорта. Было бы очень странно видеть здесь русских с оружием. Существуют разные правила. У FIS — свои, у IBU — свои. Для меня предельно очевидно — русских в биатлоне быть не должно», — сказал олимпийский чемпион в эстафете в интервью SVT Sport.