Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России

Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Биатлонист Александр Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.

Поварницын преодолел дистанцию в 15 километров за 36 минут 36,7 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание 40,9 секунды; 0 промахов). Третьим стал Карим Халили (+1.10,2; 1), четвертым — чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпиады Александр Логинов (+1.33,1; 2).

В субботу в Тюмени пройдут мужской и женский спринты. Этап закончится масс-стартами 14 декабря.