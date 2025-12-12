Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России

Поварницын преодолел дистанцию в 15 километров за 36 минут 36,7 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание 40,9 секунды; 0 промахов). Третьим стал Карим Халили (+1.10,2; 1), четвертым — чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпиады Александр Логинов (+1.33,1; 2).