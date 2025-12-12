Итальянский биатлонист стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Итальянец Томмазо Джакомель стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Спортсмен преодолел 10 км за 23 минуты 4,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял француз Эрик Перро (отставание — 4,0 секунды; 0 промахов), третье — немец Филипп Хорн (+6,0; 0). Впервые с января в личной мужской гонке Кубка мира в первой тройке не оказалось норвежцев.
Позднее в пятницу пройдет спринтерская гонка на дистанции 7,5 км у женщин. Этап завершится 14 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.