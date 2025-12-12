Итальянский биатлонист стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира

Спортсмен преодолел 10 км за 23 минуты 4,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял француз Эрик Перро (отставание — 4,0 секунды; 0 промахов), третье — немец Филипп Хорн (+6,0; 0). Впервые с января в личной мужской гонке Кубка мира в первой тройке не оказалось норвежцев.