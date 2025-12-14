Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты точно не пропали бы сейчас на международных стартах. Латыпов и Наташа Шевченко смотрелись бы нормально»

У мужчин Латыпову пошел на пользу отдых, он прекрасен. По-прежнему стабилен Халили. Серохвостов после болезни пока не может наладить стрельбу. У Логинова проблемы на стойке. Ну, и, конечно, начало сезона за Поварницыным и Бажиным. Они в каждой гонке демонстрируют борьбу за самые высокие места. В Кубке России первый Поварницын, за него очень радостно. Он заслужил щеголять в желтой майке лидера еще не один старт.